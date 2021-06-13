لاعب إنجلترا يدخل تاريخ اليورو

المستقلة/- دخل جود بيلينجهام، لاعب منتخب إنجلترا، تاريخ كأس الأمم الأوروبية، بعد مشاركته أمام كرواتيا، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي.

وافتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في بطولة كأس أوروبا 2020، بفوز ثمين وصعب على ضيفه الكرواتي، بنتيجة (1-0)، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وشارك نجم بوروسيا دورتموند في الدقيقة (82) من زمن المباراة، بعدما دخل بديلا لهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن بيلينجهام أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ نهائيات كأس الأمم الأوروبية، عن عمر (17 عاما و349 يوما).

كما بات نجم بوروسيا دورتموند أصغر لاعب يشارك مع منتخب إنجلترا في أي من بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

وقضى بيلينجهام موسمه الأول مع أسود الفيستيفال، وذلك بعد انضمامه للنادي الصيف الماضي، قادما من برمنجهام سيتي الإنجليزي مقابل 23 مليون يورو.

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