لاعبو الزوراء يهددون بالإضراب

المستقلة/- هدد لاعبو الزوراء باللجوء إلى الإضراب التام، احتجاجا على تأخر مستحقات الفريق من الجهة الراعية للنادي.

وقال مصدر بالزوراء، في تصريحات صحفية: “المطالبات المتكررة من اللاعبين وتدخل الجهاز الفني، لم يحل الأزمة المالية ولم يغير شيئا من الواقع”.

وأضاف: “اللاعبون يشعرون بالضجر جراء المواعيد المتكررة دون الالتزام بدفع مستحقاتهم المالية واستمرار الأزمة التي بدأت تنعكس على روح الفريق”.

وأوضح أن اللاعبين اتخذوا قرارا نهائيا بالإضراب عن الوحدات التدريبية بعد مباراة الميناء، وعدم الحضور بشكل نهائي، لافتا إلى أن الجهاز الفني هو الآخر متعاطف معهم لعدم التزام وزارة النقل والإدارة بتأمين مستحقاتهم.

وأتم: “وعود متكررة قطعت بدفع مستحقات اللاعبين لكن دون جدوى، حتى أن الفريق غادر لمواجهة الوحدة الإماراتي في البطولة الآسيوية والتي خسر نتيجتها، بوضع مالي بائس، رغم لقاء وزير النقل الذي وعد بحل الأزمة”.

الزوراء سيلاقي فريق الميناء في ملعب الشعب مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

صحيفة : اجراء مباحثات مباشرة بين السعودية وايران بوساطة عراقية

رياضية

لاعبو الزوراء يهددون بالإضراب

اخر الاخبار

البرلمان السوري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

اخر الاخبار

الحكومة المصرية ترد على إلغاء الدعم التمويني للمستفيدين من مبادرة إحلال المركبات 

اخبار مصر

وزير النقل المصري يرد على واقعة شابا نام تحت قطار مسرع… فيديو

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من عاصفة ترابية على البلاد غدا

اخر الاخبار

الأمير الوليد بن طلال يمازح ممرضة سعودية أعطته لقاح كورونا.. فيديو

اخر الاخبار

الأمير الوليد بن طلال يمازح ممرضة سعودية أعطته لقاح كورونا.. فيديو

اخر الاخبار

القوى العاملة المصرية تنفى صرف 500 جنيه معاشا دائما للعمالة غير المنتظمة

اخبار الاردن

الصحة الأردنية تعلن استعدادها للموجة الثالثة لفيروس كورونا… فيديو

اخر الاخبار

الصحة السعودية تفتح تحقيق مع ممرض خدع مواطنا خلال تلقيه لقاح كورونا‎

اخر الاخبار

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

اخبار العراق

الرشيد يحذر من الدخول الى المواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية

اخر الاخبار

 حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة تعقد اجتماعا في بنغازي لأول مرة

اخر الاخبار

انهيار مفاجئ بسعر عملة البيتكوين بنسبة تقارب 15%

اخر الاخبار

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الأرز؟

اخبار العراق

الصحة : قريبا سنستلم مليون و300 الف جرعة من لقاحات كورونا