لاعبو الزوراء يهددون بالإضراب

المستقلة/- هدد لاعبو الزوراء باللجوء إلى الإضراب التام، احتجاجا على تأخر مستحقات الفريق من الجهة الراعية للنادي.

وقال مصدر بالزوراء، في تصريحات صحفية: “المطالبات المتكررة من اللاعبين وتدخل الجهاز الفني، لم يحل الأزمة المالية ولم يغير شيئا من الواقع”.

وأضاف: “اللاعبون يشعرون بالضجر جراء المواعيد المتكررة دون الالتزام بدفع مستحقاتهم المالية واستمرار الأزمة التي بدأت تنعكس على روح الفريق”.

وأوضح أن اللاعبين اتخذوا قرارا نهائيا بالإضراب عن الوحدات التدريبية بعد مباراة الميناء، وعدم الحضور بشكل نهائي، لافتا إلى أن الجهاز الفني هو الآخر متعاطف معهم لعدم التزام وزارة النقل والإدارة بتأمين مستحقاتهم.

وأتم: “وعود متكررة قطعت بدفع مستحقات اللاعبين لكن دون جدوى، حتى أن الفريق غادر لمواجهة الوحدة الإماراتي في البطولة الآسيوية والتي خسر نتيجتها، بوضع مالي بائس، رغم لقاء وزير النقل الذي وعد بحل الأزمة”.

الزوراء سيلاقي فريق الميناء في ملعب الشعب مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز.