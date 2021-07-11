لاستيعاب الطلب من قبل المسافر .. الخطوط العراقية تزيد الحجوزات الى بيروت

المستقلة /-أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن زيادة سعة الحجوزات الى قطاع بيروت لاستيعاب الطلب من قبل المسافر العراقي مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد : انه من خلال خطة عمل الشركة لتعزيز شبكة خطوطها الدولية وفي ظل الزيادة التدريجية لحركة السفر حول العالم تم تخصيص رحلات اضافية الى عدد من القطاعات التي تشهد زيادة في الطلب ومنها قطاع بيروت الذي سيتم نقل المسافرين من بغداد الى بيروت وبالعكس عن طريق تنفيذ رحلات الناقل الوطني بواسطة الطائرة واسعة البدن من طراز B747 لاستيعاب الزيادة.

وجدد حرص وزارة النقل والشركة العامة للخطوط الجوية العراقية على اتخاذ وتطبيق جميع الاجراءات والتوصيات الصحية لضمان سلامة المسافرين وطواقمها.