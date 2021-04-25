لأول مرة منذ ستة أيام ..تراجع الإصابات اليومية بكورونا في السعودية

المستقلة/-احمد عبدالله/ لأول مرة منذ ستة أيام، تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية إلى مستوى ما تحت الألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 13 وفاة و953 إصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية ، مقابل تسع وفيات و1072 إصابة في اليوم السابق.

ويتوزع معظم الإصابات الجديدة بين منطقة الرياض (382 حالة) ومنطقة مكة المكرمة (212 حالة) والمنطقة الشرقية (152).

وتماثل 1028 مريضا للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في المملكة خلال اليوم الأخير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 412216 إصابة مؤكدة بما في ذلك 6900 حالة وفاة و395557 حالة شفاء و9759 حالة نشطة منها 1246 مريضا في حالة حرجة.

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