لأول مرة .. فضل شاكر يكشف عن مفاجآت وتفاصيل عن حياته

المستقلة/ منى شعلان/ أطل الفنان اللبناني فضل شاكر على جمهوره أمس ، في “لايف” ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وتحدث شاكر خلال اللايف ، عن أسباب اختفائه طوال تلك الفترة الطويلة، عن الساحة الفنية ، مشيراً أن هناك العديد من العناصر والشخصيات هي المتسببة في كل ما جرى له من غياب ومشاكل طوال الفترة الماضية.

وانهالت التعليقات على فضل شاكر من قبل جمهوره، عبر “اللايف” وعبروا عن سعادتهم برؤيته وطالبوه بالغناء،و قدم مقطوعات صغيرة ، وكشف شاكر عن العديد من المفاجآت، خلال إجاباته على عدد من الأسئلة.

وكشف فضل شاكر ، للمرة الأولى عن مكان معيشته قائلاً: “أنا موجود في لبنان بمخيم عين الحلوة، قاعد في أوضة من سنين، وصار عندي ضيق نفسي بصدري، وما بقدر أمارس رياضة ، وأي حد حابب يزورني في المخيم، ييجي في أي وقت”.

وأضاف: “مفروض أطلع من زمان، بس في ناس بلبنان ما بدهم إني أطلع، ولكن بعدين هطلع وأقول على أساميهم من محلي ومكاني، والناس اللي مش عايزين أطلع، هم من صيدا ومن بيروت، وياريت يطلعوا يقولوا أنا شو عملت؟”.

وتابع: “كنت بتمنى بس يطلعوا لو أي شي ضدي، يعني ركبوني ملفات وتهم وحسبي الله ونعم الوكيل، وبدي يطلعوا يقولوا أنا شو عملت؟”.

واستكمل: “هادول في حقد بقلبهم لي ما بعده حقد، وما بعرف كيف الإنسان يقدر ينام وهو ظالم حدا، وما خلوا تهمة إلا وتهموني إياها”.

وعن أعماله الفنية أوضح إنه يعمل في الفترة الحالية على مجموعة أغنيات جديدة، سيطرحها بشكل “سينجل” على مدار الفترة المقبلة.

وتتنوع لهجات الأغنيات التي سيطرحها، ما بين المصري والخليجي واللبناني والتركي أيضًا، وعن موعد طرحها قال: “صعب ننزل ألبومات في الظروف دي، حتى الجو يرتاح ببلش أنزل أغاني”.

وردا على تجديد التعاون مع مروان خوري ، قال شاكر :”بعتله ولكن يمكن ما عنده شئ ومضغوط، ولكن أنا بحب إحساسه”.

و كشف شاكر، عن رأيه في الحفلات الأونلاين، التي اتجه إليها العديد من الفنانين، في الفترة الأخيرة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، قائلا:” الحفلات الأونلاين بحسها نصب”.

وأشار فضل شاكر فى نهاية حديثه مع جمهوره عبر اللايف ، إلى أنه سيطل على جمهوره الأيام المقبلة أكثر من مرة.

وكان فضل شاكر طرح مؤخرا أغنية “صباح الخير يا لبنان” عبر قناته على “يوتيوب”، وهي من كلمات سهام شعشاع وألحان أيمن قميحة وتوزيع: عمر صباغ وإشراف عام إياد النقيب.