كيورفاك الألمانية تستعد لاطلاق المرحلة النهائية من تجارب لقاح كورونا

المستقلة … صرح الرئيس التنفيذي لشركة كيورفاك ” CureVac ” الالمانية فرانز هاس، أن الشركة بدأت تحضيرات الاستعداد لاجراء المرحلة النهائية من تجارب لقاح فيروس كورونا الجماعية.

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وقال فيرنز أن التجارب من المتوقع لها ان تدخل مرحلة التنفيذ قبل نهاية العام الحالي 2020، و أضاف “لقد شجعتنا بشدة بيانات المرحلة الأولى المؤقتة، إنها تمثل معلمًا هامًا في برنامج لقاح فيروس كورونا لدينا”.



فيما أكد فيرنر أنه بعد المزيد من قراءات البيانات والمناقشات مع السلطات التنظيمية، سنبقى ملتزمين تمامًا وعلى المسار الصحيح لبدء تجربة محورية في المرحلة 2 b/ 3 قبل نهاية عام 2020.