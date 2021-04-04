كين ينتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي من محمد صلاح

المستقلة/- انتزع هاري كين، مهاجم توتنهام، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، من المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد انتهاء مباريات الجولة 30.

وأحرز هاري كين هدفين لتوتنهام في مرمى فريق مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-2) في المباراة التي جمعتهما الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري.

ورفع هاري كين رصيده إلى 19 هدفا، وتصدر ترتيب هدافي البريميرليج، فيما تراجع محمد صلاح للوصافة برصيد 18 هدفا.

وفيما يلي قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي:

1- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (19 هدفا)

2- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (18 هدفا)

3- البرتغالي برونو فرنانديز (لاعب خط وسط مانشستر يونايتد) – (16 هدفا)

4- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (13 هدفا)

5- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (13 هدفا)