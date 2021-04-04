كين ينتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي من محمد صلاح

المستقلة/- انتزع هاري كين، مهاجم توتنهام، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، من المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد انتهاء مباريات الجولة 30.

وأحرز هاري كين هدفين لتوتنهام في مرمى فريق مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-2) في المباراة التي جمعتهما الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري.

ورفع هاري كين رصيده إلى 19 هدفا، وتصدر ترتيب هدافي البريميرليج، فيما تراجع محمد صلاح للوصافة برصيد 18 هدفا.

وفيما يلي قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي:

1- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (19 هدفا)

2- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (18 هدفا)

3- البرتغالي برونو فرنانديز (لاعب خط وسط مانشستر يونايتد) – (16 هدفا)

4- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (13 هدفا)

5- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (13 هدفا)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

محافظ البصرة يتعهد بإنجاح بطولة “خليجي 25”

رياضية

برشلونة يمدد عقد لاعبه حتى 2023

رياضية

الدوري العراقي.. الكشف عن التشكيل المثالي للجولة 26

رياضية

إشبيلية يهزم أتلتيكو ويشعل الدوري الإسباني

اخر الاخبار

فيديو.. “انتبهوا” ريم عبدالله توجه رسالة قاسية لمنتقديها بسبب بدور البراهيم

اخبار العراق

مقتدى الصدر يرحب بإنفتاح العراق على الدول العربية

اخر الاخبار

فيديو.. هيفاء وهبي تقع ضحية برنامج مقالب في رمضان

اخر الاخبار

فيديو.. هيفاء وهبي تقع ضحية برنامج مقالب في رمضان

اخبار العراق

اعتقال 12 مطلوبا للقضاء في كربلاء نصفهم من متعاطي الحبوب المخدرة

اخبار العراق

الثلاثاء.. دار  ثقافة الأطفال تنظم حفلا تأبينيا للراحلين شفيق مهدي وبسام فرج

اخر الاخبار

فيديو.. “صراع جمال سليمان واغتصاب سهر الصايغ” فى برومو “الطاووس”

اخبار العراق

السجن سبع سنوات بحق مدان بتجارة المواد المخدرة في واسط

اخبار العراق

عالية نصيف تتهم جهات بمحاولة تمرير عقد في البصرة بأربع أضعاف التكلفة الحقيقية

اخر الاخبار

بعد الهجوم عليه.. مفاجأة صادمة بشأن المسلسل المصري “الملك أحمس”

اخر الاخبار

قراءة في محاولة ” الإنقلاب الفاشلة” في الأردن..!!

اخبار مصر

الرئيس السيسى يؤكد للملك عبدالله دعم مصر التام لاستقرار الأردن

اخر الاخبار

شكرى: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة..وأمامنا فرصة