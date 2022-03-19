كيم كاردشيان تؤكد ارتباطها بشاب تكبره 13 عاماً

المستقلة /- حصلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان مؤخرا على حكم رسمي بطلاقها من المغني الأمريكي كاني ويست. وأعلنت رسميا علاقتها بالممثل الكوميدي بيت ديفيدسون. ونشرت كيم كارداشيان صورة تجمعها بصديقها الجديد على حسابها إنستقرام.

وظهرت كيم كارداشيان بإطلالة مع بيت ديفيدسون لتؤكد جدية علاقتهما التي نشأت مؤخرا بعد انفصالها عن كاني ويست.

وبإعلان ارتباطها من النجم الكوميدي، يغلق باب علاقة كيم كاردشيان وكانييه ويست نهائياً، خاصة بعد أن كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن شائعات قوية حول علاقة حب تجمع بين مغني الهيب هوب الأمريكي كاني ويست الزوج السابق لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك.

كان موقع page six أعلن أن نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ قد ارتبطت رسمياً بالفنان الكوميدي ​بيت ديفيدسون​، وذلك بعد الشائعات التي كانت كل منهما دون تأكيد بأنهما على علاقة حب تجمعهما.

وبحسب ما نشره موقع Page Six المهتم بأخبار المشاهير في هوليوود فإن نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان وبيت ديفيدسون تجمعهما علاقة جادة حالياً، بعد أن جمعتهما عديد من المقابلات الودية في نيويورك ولوس أنجلوس.

ارتباط كيم كاردشيان وديفيدسون كان بمثابة صدمة لجمهورها الذي كان يتوقع عودتها لكانييه ويست، خاصة بعد أن عبر مغني الهيب هوب الأمريكي، كاني ويست Kanye West، عن رغبته في العودة إلى زوجته النجمة التلفزيونية، كيم كاردشيان kim kardashian، بعد طلاق تاريخي جعلهما من أغنياء العالم.

ويأتي ارتباط كيم كاردشيان وبيت ديفيدسون بعد فترة من التوقعات والشائعات التي حاصرتهما منذ لقائهما في حلقة كيم كارداشيان في برنامجه الكوميدي الشهير SNL وأكثر ما زاد من دهشة الجمهور بإعلان ارتباطهما رسمياً هو فارق السن بين كيم كاردشيان وبيت ديفيدسون، حيث تبلغ كادراشيان من العمر 41 عاماً، بينما يبلغ ديفيدسون 28 عاماً، أي أنها تكبره بـ 13 عاماً.

وقال مصدر مقرب للنجمين: “تعتقد كيم أن بيت مضحك كثيرًا.. أعتقد أن بيت ساحراً فعلًا، وهي تتفهم وتقدر هذه الجاذبية.. كيم تحب الضحك وهما يضحكان طوال الوقت الذي يقضيانه معًا.. الحقيقة أنها تستمتع بأن تكون في حضرته”.

وكانت إطلالة كيم كارداشيان مع بيت ديفيدسون ليست جديدة، ولكنها أشعلت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت هذه الإطلالة باللون الفضي واختارت كيم كارداشيان معطفا من الفرو باللون الفضي من Balenciaga، ووصل ثمنه إلى ثلاثة وعشرين ألف دولار أمريكي ونسقت معه فستانا باللون الرمادي الفاتح، وحذاء ميتاليك فضيا برقبة عالية، وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية كبيرة الحجم.

وكانت كيم قد تسربت لها لقطات أثناء خروجها من منزل بيت ديفيدسون وكانت هذه اللقطات تسببت في إثارة الخلافات التي لا تهدأ مع زوجها السابق فنشر كاني ويست صورة لها في إطلالتها التي ظهرت لها في عيد الحب قائلا إنه قام بشراء هذا المعطف الفضي اللامع لكيم قبل أن تلتقي ببيت ديفيدسون.

ونسترجع معكم أغرب إطلالات كيم في العام الماضي حيث ظهرت كيم كاردشيان في حفل معهد “ميت غالا لعام ألفين وواحد وعشرين 2021” للأزياء، بإطلالة جعلتها موضع سخرية مواقع التواصل الاجتماعي. ظهرت بإطلالة يقال إنها استوحتها من طليقها كاني ويست. وكيم كانت مرتدية اللون الأسود من رأسها إلى قدميها، كما غطت وجهها بقناع أسود، مما جعلها تبدو في شكل غير مألوف.

وكانت النجمة الأميركية حضرت هذا الحفل برفقة رجل ارتدى هو الآخر نفس اللباس ونفس القناع، وكشفت وسائل الإعلام أنه مصمم الأزياء الشهير في دار بالنسياغا، دمنا غفاساليا. وكان ما ارتدته كارداشيان من تصميم غفاساليا. وبالرجوع لإطلالات كيم خلال السنوات الماضية نجد أنها تأثرت بذوق طليقها كاني ويست الذي كان السبب وراء اختيارها هذا النوع من الأزياء.