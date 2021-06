كيم كارداشيان تكشف عن شروطها لبدء علاقة جديدة بعد طلاقها

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عن الصفات التي تبحث عنها في شريك المستقبل بعد طلاقها من كاني ويست، وجاء ذلك في ختام برنامجها الواقعي Keeping Up With The Kardashians .