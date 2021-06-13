كيم كارداشيان تكشف عن شروطها لبدء علاقة جديدة بعد طلاقها

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عن الصفات التي تبحث عنها في شريك المستقبل بعد طلاقها من كاني ويست، وجاء ذلك في ختام برنامجها الواقعي Keeping Up With The Kardashians .

حيث أكدت كيم، البالغة من العمر 40 عامًا، أنها لا تمانع دخولها علاقة جديدة ، وعبّرت عن أنها تأمل في الإرتباط بشخص يُشاركها الاهتمامات نفسها، ويستمتع بقضاء الوقت معها في ممارسة هوايات مشتركة.

وقالت كيم لوالدتها: “لديّ كل ما هو فاخر وأكثر مما قد يتصور أيُّ شخص، ولكني أعتقد أنني مستعدة حالياً للاستمتاع بما هو أبسط، فقد حققت أحلامي وما هو أكثر بكثير مما تمنيت، أطفالي يمثلون كل شيء بالنسبة لي، ولكني لا أحظى بحياة حقيقية”.

وأشارت كيم أنه لم يسبق لها أن شعرت بالوحدة قبل سنّ الـ40، موضحة أنها لا تريد زوجاً يعيش في ولاية مختلفة، كما حالها مع زوجها السابق ويست​، وقالت :”أدركتُ أنني لا أريد زوجاً يعيش في ولاية مختلفة كلياً، فأنا أريد شخصاً يمكننا مشاهدة نفس البرامج والمسلسلات معاً، ويريد ممارسة التمارين برفقتي”.

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وتأثّرت كريس بكلمات إبنتها، وقالت لها: “أريدكِ أن تكوني سعيدةً وفرحة، وهذا أمر لم أشهده فيكِ منذ فترة طويلة ويفطر قلبي”.

من ناحية أخرى قام كاني ويست بمواعدة عارضة الأزياء الشهيرة إيرينا شايك،حيث ظهر الثنائي معاً في فرنسا أثناء احتفاله بعيد ميلاده، وعقب خروج صور الاحتفال ترددت الأقوال بشأن وجود علاقة عاطفية بينهما.

فيما ذهب البعض إلي أن كاني كان يواعد سراً عارضة الأزياء الروسية، التي لديها طفلة من الممثل الأمريكي برادلي كوبر.

وكشفت الصحف الأجنبية أن كاني قام باستئجار الفندق بحيث لا يمكن السماح بدخول أي نزلاء أثناء تواجده هما.

كما قام كاني ويست، بإلغاء وحظر كيم كارداشيان وأخواتها وعائلتها بالكامل من حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بشكل صادم ومفاجئ.

الجدير بالذكر أنه يأتي ذلك عقب انفصال كاني ويست ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال الأسابيع القليلة الماضية.