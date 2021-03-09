كيم كارداشيان تعترف بفشلها فى الموسم الأخير من برنامجها “The Kardashians”

المستقلة/- منى شعلان/ ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وهى تبكي بشدة خلال الإعلان التشويقي للموسم الأخير من برنامج الواقع المقبل “Keeping Up With The Kardashians”.

ويبدو أن الموسم الأخير سوف يلقي الضوء على الكثير من الدراما، كما سيكشف عن معركة كيم لإنقاذ زواجها الذي دام سبع سنوات من كانييه ويست، كما أوضح أيضاً المقطع التشويقي تسليط الضوء على بعض اللحظات العائلية المهمة التي وثقتها الكاميرات على مدار 19 موسماً.

وخلال الفيديو التشويقي الذي نشرته كيم عبر خاصية الأستوري بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، ظهرت كيم باكية وهى تخبر أفراد العائلة قائلة:” “أشعر وكأنني فاشلة للغاية”، كما تظهر خلال الفيديو محاطة بأقرب أفراد عائلتها، ولا يزال خاتم زواجها في يدها اليسرى.

ويأتي الاستعداد لعرض حلقات الموسم الأخير من البرنامج بعدما أعلنت العائلة عن أن الموسم سيكون الأخير بعد 9 أعوام من تقديمه، وفي أعقاب تقدم “كارداشيان” بطلب رسمي للطلاق من “ويست”.

وفاجأت كيم كارداشيان جمهور برنامجها الشهير هي وعائلتها الذي يعد أشهر برامج تليفزيون الواقع على مستوي العالم، حينما أعلنت أن برنامج تلفزيون الواقع “عائلة كاردشيان” الذي يعرض منذ وقت طويل اقترب من نهايته.

وقالت كيم فى بيان لها: “بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعاً لـ “كيب أب ويز ذا كارداشيانز”، مؤكدة أن الموسم رقم 21 هو الأخير لهم بعد 14 عاماً من العرض صنعوا فيها امبراطوريتهم كعائلة بعدما كان حجر الأساس في شهرتهم جميعاً.

كما أعربت كيم عن شكرها لـ “الآلاف من الأفراد والشركات” المشاركين في البرنامج ، وأيضاً وجهت رسالة لجمهورها قائلة: “أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ 14 الرائعة الماضية”.

ثم تابعت :”هذا البرنامج جعل منا ما نحن عليه الآن وأنا سأظلّ مدينة للأبد لكلّ من دعم دوراً في رسم حياتنا المهنية وتغيير حياتنا للأبد”.