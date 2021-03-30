كيم كارداشيان أم نادين نسيب نجيم.. ياسمين صبري تثير حيرة جمهورها

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري ، صوراً جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة مختلف عن الذي اعتادت الظهور به، إذ وجد البعض أن هناك شبهًا يجمعها بنجمة تليفزيون الواقع “كيم كاردشيان”، ورأى فريق آخر أنها تشبه النجمة اللبنانية نادين نجيم.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور التي نشرتها ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، على النحو التالي:”صايرة كيم كارداشيان.. نادين نجيم فرع الاسكندرية… قبل كده كنت أحلى يا ياسمين”.

من ناحية تم اختيار الفنانة ياسمين صبري سفيرة لأحدث حملات Panthere de Cartier بمنطقة الشرق الأوسط، وارتدت أغلى عقد في العالم أهدته لها Cartier بعد ، وهو عبارة عن قطعة نادرة على شكل تمساح صممت عام 1975 للفنانة المكسيكية ماريا فيليكس.

وقامت دار كارتييه للمجوهرات عام 1975 بتصميم عقد على هيئة التمساحين، واستغرق تصميمه مدة شهرين، ليصبح من أندر المجوهرات على مستوى العالم، لتصبح ياسمين صبري ثالث امرأة ترتدي هذه القطعة النادرة بالعالم، بعد الفنانة المكسيكية، ماريا فيليكس، والفنانة الإيطالية المشهورة، مونيكا بيلوتشي، التي ارتدته في عام 2006 بمهرجان “كان”.

ويصل وزن العقد إلى 120 قيراطاً من الألماس، ويتزين بفصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللونين الأخضر والأصفر.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل ”فرصة تانية“ الذي عرض في رمضان 2020، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل، وبطولة أحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغني، و‏سارة الشامي‎.