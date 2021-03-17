كيف يعود الطلب على النفط إلى مستويات ماقبل كورونا؟

المستقلة/أمل نبيل/ قالت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط لن يعود أبداً لمستويات ما قبل الوباء، حيث أشارت التوقعات الأخيرة للوكالة لوصول معدل الطلب إلى 104 ملايين برميل يومياً في عام 2026 ولكن التحول للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وتغير سلوك البشر نتيجة الوباء سيقلل من استهلاك النفط بمعدل 5.6 مليون برميل يومياً أي سيكون معدل الطلب دون مستوى 100 مليون برميل يومياً.

وعلق فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في تقرير اليوم بقوله، “من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط كل عام من الآن وحتى عام 2026، ولكن لكي يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته في أي وقت قريب، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مهمة على الفور لتحسين معايير كفاءة الوقود، وتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية والحد من استخدام النفط في قطاع الطاقة”.

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن تستمر آسيا في السيطرة على النمو في الطلب العالمي على النفط، حيث تمثل 90% من الزيادة بين عامي 2019 و2026، وعلى النقيض من ذلك، لا يُتوقع أن يعود الطلب في العديد من الاقتصادات المتقدمة لمستوياته السابقة.

وتوقع التقرير زيادة طفيفة في الاستثمار العالمي بقطاع النفط هذا العام بعد أن أنفق المنتجون أقل من الثلث في عام 2020 عمّا كان مخططا له في بداية العام.

ومن المتوقع أن تزداد الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط بمقدار 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2026. وفي الوقت نفسه، أدى الانهيار التاريخي في الطلب إلى توفير طاقة إنتاجية احتياطية قدرها 9 ملايين برميل في اليوم يمكن أن يحافظ على راحة الأسواق العالمية على المدى القريب.