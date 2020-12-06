كيف يستعد كاتانيتش للدورة الرباعية؟

(المستقلة) بدأ ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، استعداداته من أجل قيادة “أسود الرافدين” في الدورة الرباعية الودية التي تقام في الإمارات الشه. المقبل.

ويصل كاتانيتش إلى أربيل مع كادره المساعد يوم الأربعاء المقبل، ومنها إلى بغداد لمتابعة مباريات الدوري الممتاز، واختيار التشكيلة التي تخوض البطولة الرباعية الشهر المقبل في الإمارات.

كذلك يبحث كاتانيتش مسألة استدعاء مهند جعاز، ظهير أيسر هاماربي السويدي لصفوف المنتخب في البطولة الرباعية، وذلك بعد انتهاء منافسات الدوري السويدي بشكل رسمي.

وتقام الدورة الرباعية الشهر المقبل بمشاركة منتخبات الإمارات وأيسلندا والكونغو بجانب العراق.