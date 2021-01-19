كيف يؤثر انخفاض أسعار الفائدة على سعر الذهب؟

المستقلة/أمل نبيل/ توقع مجلس الذهب العالمي، أن تتاثر أسعار الذهب في 2021، بالانتعاش الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة حيث يشجع انخفاض أسعار الفائدة المستثمرين على الاستثمار في الأصول الخطرة كالذهب أملا في انتعاش اقتصادي مرتقب.

وقال المجلس في تقرير بعنوان ” نظرة على الذهب في 2021″،إن استهلاك الذهب سيستفيد من الانتعاش الاقتصادي الناشئ ، خاصة في الأسواق الناشئة.

وكان الذهب أحد أفضل الأصول الرئيسية أداءً خلال عام 2020، حيث وصلت أسعار الذهب في أغسطس 2020،إلى أعلى مستوى لها عند 2،067.15 دولاا للأوقية.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الذهب مرة أخرى فقد استقر سعر الأوقية فوق مستوى 1850 دولارًا لمعظم الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، حيث أنهى الذهب عام 2020عند 1،887.60 دولارًاللأوقية.

وتتأثر أسعار الذهب إيجابا، بالتراجعات في سوق الأسهم بالإضافة إلى الزيادة في معدلات التضخم، ففي السنوات التي كان فيها التضخم أعلى من 3٪ ، ارتفع سعر الذهب بنسبة 15٪ في المتوسط. وتظههر الأبحاث التي أجرتها أكسفورد إيكونوميكس،أن الذهب يجب أن يكون جيدًا في فترات الانكماش. تتميز هذه الفترات عادةً بأسعار فائدة منخفضة وضغوط مالية عالية ، وكلها تميل إلى تعزيز الطلب على الذهب.

تشير استطلاعات السوق إلى أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يتعافى النمو في عام 2021 من أدائه السيئ خلال عام 2020 وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي العالمي من المرجح أن يظل ضعيفًا بالنسبة لإمكاناته الكاملة لبعض الوقت ، إلا أن أداء سعر الذهب الأكثر استقرارًا منذ منتصف أغسطس قد يعزز فرص الشراء للمستهلكين.