كيف يؤثر ارتفاع الدولار على أسعار الذهب؟

المستقلة/أمل نبيل/ واصل الذهب سلسلة الانخفاض التي بدأها للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجلت أسعار الذهب خلال الاسبوع الماضي ادني مستوي له منذ يونيو 2020.

وأرجعت سبائك في تقريرها هذا الانخفاض إلى سبب رئيسي هو ارتفاع الدولار الأمريكي حيث يرتبط الدولار بعلاقة عكسية مع أسعار الذهب و بالتالي فإن ارتفاع الدولار ينعكس بصورة سلبية علي أسعار الذهب و قد تحقق ذلك الأمر خلال الأسبوع المنصرف مع تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي الي مستويات 92 بارتفاع 0.37% علي أساس يومي.

وأكد رجب حامد، المدير التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، ان الأسواق اكثر تفاؤلا بتقدم عمليات التطعيم في الولايات المتحدة والدول الأوروبية حيث اتجهت حكومات الدول الي الإعلان عن إمكانية رفع قيود الإغلاق بصورة تدريجية في ظل نجاح برامج التطعيم لمواجهة فيروس كورونا، حيث ذكر الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع ان كل مواطن أمريكي في الولايات المتحدة سيحصل علي لقاح كورونا بحلول مايو المقبل و وكان لتلك التطورات تأثير إيجابي علي شهية المخاطرة في بداية الأسبوع مما زاد الضغوط علي أسعار الذهب.

ويرى الرئيس التنفيذي للمجموعة، ان البيئة الأساسية من ناحية الاقتصاد الكلي مُشجعة لأسعار الذهب مع ارتفاع مستويات الدين و استمرار الحكومات بطبع كميات متزايدة من النقد و بالطبع ارتفاع التضخم، فضلاً عن الحدث الأهم و هو تمرير مجلس الشيوخ مشروع قانون إغاثة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار مع ضغط الديموقراطيين للموافقة علي القانون.

وأكد حامد، ان الذهب أغلق على سعر 1700 دولار للاونصة بفارق 33 دولار عن سعر افتتاحه الاسبوعى و متماديا في حالة الهبوط مقارنة بأعلى سعر وصل له الأسبوع الماضي 1759 دولار و أقل سعر وصل له في نفس الأسبوع 1687 دولار .

وحول الفضة أكدت سبائك الكويت أنها سايرت الذهب في الهبوط و تأثرت بقوة الدولار و قوة عوائد السندات فى بداية الاسبوع لتهبط من بداية الاسبوع فى اتجاه 26.63 دولار و لامست أعلى مقاومة لها لهذا الأسبوع 27.06 دولار فى بورصة كيوميكس نيويورك و عادت بعدها للهبوط بنفس الأسباب المعتادة و هي حالات جنى الارباح و ضغط التداولات الالكترونية لتستقر باقى تداولات الأسبوع تحت مستوى 25 دولار و قريبة من مستوى الافتتاح و مازالت الرهانات فى صالح المعدن الابيض و مستوى 29 دولار يمكن ان يتحقق مرة أخرى مع اى انتكاسة للعملة الخضراء خصوصا انها تشهد حاليا ارتفاعا غير مبرر متوقعا الهبوط في حين إقرار بايدن الحزمة التحفيزية.