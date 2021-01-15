كيف علق زيدان على وداع السوبر الإسباني؟

(المستقلة) لم يخف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، استياءه من الخسارة ضد أتلتيك بيلباو (2-1)، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والإقصاء من البطولة.

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “الشوط الأول كان صعبا، ولم ندخل المباراة بشكل جيد، وبيلباو سجلوا هدفين من فرصتين وهذا صعب، ثم قدمنا شوطا ثانيا أفضل، وصنعنا الفرص وسجلنا هدفا”.

وأضاف: “لم نقرأ الشوط الأول جيدا، حيث ضغطوا علينا بقوة وخسرنا الكرة، وبدأنا بطريقة ثم قمنا بتغييرها، لأننا لم نكن مرتاحين لمركز مودريتش في الملعب”.

وتابع: “علينا أن نستمر في العمل، ونحاول أن نستريح جيدا ونفكر في المباراة التالية، سيكون هناك المزيد من الضوضاء الخارجية بعد الإقصاء، لكننا نفكر في مواصلة العمل”.

وأردف: “هازارد؟ علينا أن نتحلى بالصبر، وما يحتاجه هو تسجيل هدفا، والفريق بأكمله حاول اليوم، وعلينا أن نقلب هذه الصفحة ونواصل العمل، فلا يمكن أن نصاب بالجنون الآن”.

ونوه: “لا أعتقد أن الجماهير سئمت من هازارد، ويجب التحلي بالصبر معه، واليوم لم يكن هو الأزمة، بل بدأنا المباراة بشكل سيئ لكننا ظهرنا بأداء جيد في الشوط الثاني”.

وواصل زين الدين زيدان: “أثر سلبي للخسارة على الفريق؟ لا، هل تريد منا أن نتوقف ولا نكمل الموسم؟”.

وأتم: “هذا ليس فشلا، لأننا حاولنا، وما يتعين علينا القيام به هو الاستمرار في العمل وتغيير الديناميكيات، واللعب كفريق واحد، لأن ما يحدث في الخارج سيظل كما هو ولن يتغير”.