كيف توقف مزامنة جهات الاتصال في تطبيق تليجرام؟

كيف توقف مزامنة جهات الاتصال في تطبيق تليجرام؟

المستقلة/-يقوم تطبيق تيليجرام بمزامنة جهات الاتصال الخاصة بك مع خوادمه، وعند انضمام جهة اتصال جديدة للتطبيق، ستتلقى إشعارًا بذلك، وستعرف جهة الاتصال أيضًا أنك تستخدم التطبيق.

كيفية إيقاف مشاركة جهات الاتصال مع تطبيق تيليجرام في أندرويد

إذا كنت تستخدم جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد؛ يمكنك إيقاف مزامنة جهات الاتصال في تطبيق تيليجرام بسهولة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى تطبيق تيليجرام في هاتفك.

اضغط على قائمة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية في أعلى الزاوية اليمنى.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and Security.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (جهات الاتصال) Contact، ثم اضغط على زر التبديل المجاور لخيار (مزامنة جهات الاتصال) Sync Contacts.

سيتوقف تطبيق تيليجرام عن مزامنة جهات الاتصال الجديدة، لكن جهات الاتصال التي تمت مزامنتها بالفعل ستظل متاحة في خوادم التطبيق.

لحذف جهات الاتصال التي تمت مزامنتها مع التطبيق؛ اضغط على خيار (حذف جهات الاتصال المتزامنة) Delete Synced Contacts.

اضغط على خيار (حذف) Delete الذي يظهر لك في الرسالة المنبثقة، لتأكيد اختيارك.