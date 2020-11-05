كيف تعرف انك مصاب بمرض الشريان التاجي

المستقلة … يحدث مرض الشريان التاجي عندما تصبح الأوعية الدموية الرئيسية التي تزود قلبك بالدم والأكسجين والعناصر المغذية (الشرايين التاجية) تالفة أو مريضة.

و عادةً ما تكون الترسّبات المحتوية على الكوليستيرول (اللويحات) في الشرايين والالتهابات هي السبب في مرض الشريان التاجي.

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كما ان تراكم الترسبات في الشرايين التي تنقل الدم الغني بالأكسجين عبر القلب والرئتين، وهذه 5 اعراض تبين لك فيما اذا كنت مصاباً او تعاني من مرض الشريان التاجي :