كيف تسبب “ألزهايمر” في إقالة جروس من تدريب شالكه؟

المستقلة/- قرر نادي شالكه، مساء الأحد، إقالة مدربه كريستيان جروس، بعد الهزيمة الثقيلة أمام شتوتجارت 1-5 في الدوري الألماني.

وقالت شبكة “سكاي” الألمانية إن الإدارة قررت إقالة جروس بسبب النتائج السيئة واعتراضات اللاعبين على أسلوب عمله، فضلا عن إصابته بمرض “ألزهايمر”، ونسيان أسماء اللاعبين.

وتولى جروس، مدرب الزمالك وأهلي جدة السابق، تدريب شالكه أواخر ديسمبر/كانون أول الماضي وحقق معه انتصارا واحدا، بينما تعرض الفريق تحت قيادة لـ8 هزائم وتعادل مرتين.

ويعد جروس رابع مدرب لشالكه منذ بداية الموسم، حيث أقيل ديفيد فاجنر بعد الجولة الثانية، ثم خليفته مانويل باوم لعدم تمكنه من تصحيح الأوضاع، قبل أن يقيل النادي جروس الذي كان قد تولى منصب المدير الفني خلفا لهوب ستيفنز الذي درب الفريق بشكل مؤقت.

ويتذيل شالكه ترتيب الدوري الألماني بحصده 9 نقاط في 23 مباراة، كما ودع “الأزرق الملكي” كأس ألمانيا من ثمن النهائي بالخسارة من فولفسبورج.