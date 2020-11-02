كيف تحافظ على صحتك عند رعاية مريض عزيز عليك؟

المستقلة/ سارة سرحان/ .. قد تؤدي رعاية شخص مريض إلى الضغط على صحتك. كما يمكن أن تؤدي إلى استنزاف عاطفي، مما يسبب التوتر الذي يجعل صحتك تتدهور.

كما قد تهمل احتياجاتك الجسدية لرغبتك في رعاية الشخص الآخر. وقد تجد أن صحتك تسوء عندما تحاول رعاية أحبائك، وإذا ساءت صحتك، فلن تكون قادرًا على المساعدة.

لذلك، من المهم أن تعتني بنفسك. إذا مرضت، فهذا لن يفيد أحدا. أيضًا، لا تخف من طلب المساعدة، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف بعض العبء عنك.

الإهتمام بأحتياجاتك العاطفية والاجتماعية

– فكر فيما يمنعك من الاهتمام باحتياجاتك الخاصة. من المقبول مجتمعيا وضع احتياجات الآخرين أولا. ولكن عندما يتعلق الأمر بكونك مقدم رعاية، فأنت بحاجة أحيانًا إلى الاعتناء بنفسك. جزء من ذلك هو معرفة ما الذي يمنعك من الاهتمام بنفسك.

قد تشعر بالأنانية لوضع احتياجاتك أولا. ومع ذلك، إذا أصبت بالمرض، فما فائدة ذلك للشخص الذي تقوم على رعايته؟

ربما تواجه صعوبة في طلب المساعدة، مما يعني أنك تتحمل العبء الكامل لرعاية الشخص. فامنح نفسك الإذن بوضع احتياجاتك أولاً في بعض الأحيان، حتى تكون مفيدًا لمن تحب.

– الشعور بالذنب والندم والحزن والاستياء والغضب والقلق كلها مشاعر شائعة، ومن المهم الإعتراف بهذه المشاعر وقبولها. ومن المهم أن تجد شخصًا يمكنك التحدث معه بشأنها، يكون على استعداد للاستماع إلى ما تمر به دون إصدار أحكام.

– ابحث عن آخرين في نفس الموقف. تواصل مع مقدمي الرعاية الآخرين، مجرد الاستماع إلى قصص الآخرين وحكاية قصصك يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن.

– اعتن بجانبك الروحي والتعبُّد. إذا كان لديك عادة حياة روحية نشطة، فحاول رعاية هذا الجانب من خلال الصلاة أو التأمل أو أي شيء تريد القيام به.

– ابحث عن طريقة للاسترخاء. تحتاج إلى قضاء بعض الوقت كل يوم في القيام بشيء تستمتع به ويريحك. سيساعدك القيام بذلك في الحفاظ على صحتك وعقلك.

– اقض بعض الوقت مع الأشخاص الذين تستمتع معهم. في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى الخروج مع أصدقائك والاستمتاع بضحكهم. إذا استطعت، فحاول أن تأخذ قسطًا من الراحة للخروج مع أصدقائك أو عائلتك.

الاعتناء بنفسك جسديا

– ضع الحدود. أنت فقط تعرف مقدار وقتك الذي يمكنك منحه لتقديم الرعاية. هذا يعني أنه من المهم بالنسبة لك أن تضع حدودًا مع نفسك. تحتاج أيضًا إلى التعبير عن هذه الحدود مع الأطباء والممرضات ومقدمي الرعاية الآخرين، حتى يكونوا على دراية بالوقت الذي تريده ومتى لن تكون هناك.

– تناول الطعام بشكل جيد. في الوقت الذي تبدو فيه الأمور خارجة عن السيطرة، قد تهمل التركيز على عادات الأكل الجيدة. قد لا تأكل كثيرًا، أو قد ينتهي بك الأمر بتناول الوجبات السريعة. كلاهما يضع ضغطا عليك. حاول أن تأكل صحيًا قدر الإمكان.

– حاول الحصول على قسط كاف من النوم. قد يكون النوم صعبًا أيضًا عندما تعتني بشخص عزيز. قد تكون قلقًا جدًا من النوم في بعض الأحيان، أو قد تؤدي مهمة تقديم الرعاية إلى مقاطعة نومك. ومع ذلك ، حاول أن تحصل على أكبر قدر ممكن من النوم، بمقدار 7 إلى 9 ساعات في اليوم.

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى إجهاد صحتك ، بالإضافة إلى أنه سيجعلك أقل فاعلية كمقدم رعاية.