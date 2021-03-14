كيف تتأثر موازنات دول الخليج بأسعار النفط؟

المستقلة/-قال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي ببنك “جولدمان ساكس” أنه إذا استمر متوسط سعر برميل النفط عند 65 دولاراً، واستمرت باقي المؤشرات على حالها، فإن احتياجات الاقتراض للدول الخليجية الست ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه إذا تُدووِل النفط عند 45 دولاراً.

ومن المرجح أن تشهد الكويت أكبر تحسُّن في توازن ميزانيتها نتيجة أسعار النفط المرتفعة، إذ تَقلَّص العجز بنحو 15 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هذا العامّ.

وتواجه الكويت أزمة سيولة “لا يمكن علاجها من خلال ارتفاع أسعار النفط وحدها”.

وفي سياق منفصل، يتوقع أن ترتفع ديون السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى مستوى “لا يزال من الممكن التحكم به” عند 38% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُتوقع أن يتأرجح الميزان المالي في قطر من عجز بنسبة 5% إلى فائض بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

من المحتمل أن تكون عُمان والبحرين أكثر الدول استفادةً من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف.

يُنتظر أن يشهد باقي دول الخليج “تحسُّناً أكثر اعتدالاً” بين 2 و4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالميزانية الرسمية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

ريال مدريد يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة أتالانتا

اخر الاخبار

السعودية.. التحقيق مع 241 مواطنا ومقيما في 5 وزارات بتهم فساد

اخر الاخبار

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

رياضية

هل يفقد مدرب الوحدات منصبه بعد الخسارة ضد الجليل؟

رياضية

إنتر ميلان يقترب أكثر من حلم الدوري الإيطالي

اخر الاخبار

كيف تتأثر موازنات دول الخليج بأسعار النفط؟

اخبار العراق

تعديل مواعيد مباريات العراق في التصفيات الآسيوية

اخبار العراق

تعديل مواعيد مباريات العراق في التصفيات الآسيوية

اخر الاخبار

12.4 مليار ريال قيمة التداول بالسوق السعودية خلال تعاملات الأحد

اخر الاخبار

96% انخفاض في احتياجات دول الخليج للاقتراض بعد ارتفاع أسعار النفط

اخر الاخبار

فيديو.. توم كروز يعرض مزرعته للبيع بـ40 مليون دولار

ثقافة وفنون

“على خطى مونيكا بيلوتشي”.. ياسمين صبري ترتدي أغلى عقد في العالم

اخبار مصر

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

اخر الاخبار

هونغ كونغ تؤكد ان شخصين آخرين توفيا بعد التطعيم بلقاح ضد كوفيد-19

اخر الاخبار

نوكيا تستعد لعقد مؤتمر لاطلاق احدث منتجاتها في 8 ابريل

اخر الاخبار

تعرف على الدول التي تعفي الحاصلين على لقاح كورونا من الحجر الصحي

اخر الاخبار

بسبب مضاعفاته الخطيرة ..إيرلندا تعلق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا”