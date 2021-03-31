كيف أهدر دورتموند فرصة ضم مبابي مجانا

المستقلة/- أهدر بوروسيا دورتموند فرصة تاريخية للجمع بين أبرز المواهب الأوروبية في فريق واحد، خلال السنوات القليلة الماضية.

ويملك أسود الفيستيفال، الثنائي الشاب إيرلينج هالاند وجادون سانشو، الذي بات مطمعا لكبار أوروبا، حيث لا يقل سعر أي منهما عن 100 مليون يورو.

وكشف سفين ميسلينتات، أحد كشافي دورتموند السابقين، عن اقتراب النادي الألماني عام 2016 من التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر، حينما كان لاعبا ضمن صفوف موناكو.

وقال كشاف دورتموند السابق لمنصة DAZN “من المؤسف أننا لم نحصل على كيليان، وذلك حينما كان متاحا لنا مجانا في وقت محدد”.

وأضاف “كان هناك عدد هائل من الأندية المهتمة به، لكننا فقدنا فرصة الفوز بخدماته، لذا كان من الممكن أن تكون صفقة ضخمة، لو نجحنا في خطفه من موناكو مجانا”.

وجدد موناكو آنذاك، عقد المهاجم الشاب قبل أن يعيره في العالم التالي إلى باريس سان جيرمان، الذي اشتراه لاحقا مقابل 145 مليون يورو.