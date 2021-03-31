كيف أهدر دورتموند فرصة ضم مبابي مجانا

المستقلة/- أهدر بوروسيا دورتموند فرصة تاريخية للجمع بين أبرز المواهب الأوروبية في فريق واحد، خلال السنوات القليلة الماضية.

ويملك أسود الفيستيفال، الثنائي الشاب إيرلينج هالاند وجادون سانشو، الذي بات مطمعا لكبار أوروبا، حيث لا يقل سعر أي منهما عن 100 مليون يورو.

وكشف سفين ميسلينتات، أحد كشافي دورتموند السابقين، عن اقتراب النادي الألماني عام 2016 من التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر، حينما كان لاعبا ضمن صفوف موناكو.

وقال كشاف دورتموند السابق لمنصة DAZN “من المؤسف أننا لم نحصل على كيليان، وذلك حينما كان متاحا لنا مجانا في وقت محدد”.

وأضاف “كان هناك عدد هائل من الأندية المهتمة به، لكننا فقدنا فرصة الفوز بخدماته، لذا كان من الممكن أن تكون صفقة ضخمة، لو نجحنا في خطفه من موناكو مجانا”.

وجدد موناكو آنذاك، عقد المهاجم الشاب قبل أن يعيره في العالم التالي إلى باريس سان جيرمان، الذي اشتراه لاحقا مقابل 145 مليون يورو.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

كيف أهدر دورتموند فرصة ضم مبابي مجانا

اخر الاخبار

فيديو.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل ” الملك” لـ عمرو يوسف

اخر الاخبار

فيزا تسمح بالتعاملات المالية باستخدام العملات الرقمية

اخر الاخبار

الليرة التركية تتراجع 2% مع اقالة نائب محافظ البنك المركزي

اخر الاخبار

إلزام أحمد سعد بدفع نصف مليون جنيه لسمية الخشاب

اخر الاخبار

“أرقام خيالية” كم يتلقى المشاهير مقابل الإعلان على انستغرام؟

رياضية

منع مصطفى محمد من العودة إلى جلطة سراي

رياضية

منع مصطفى محمد من العودة إلى جلطة سراي

اخبار العراق

تلقيح اكثر من 3 الاف شخصا ضد كورونا في ذي قار

اخر الاخبار

إصابة الفنانة صفاء الطوخي بفيروس كورونا

اخر الاخبار

مشاركة تاريخية للعرب بكأس أمم أفريقيا 2022

اخر الاخبار

أكونس..حياة بين المروج والثلوج

اخبار العراق

الحبس الشديد بحق مدير مشروع نجمة بغداد السكني

اخبار العراق

تقرير لمنظمة الهجرة يبين التحديات والأولويات للأشخاص ذوي الإعاقة في العراق

اخر الاخبار

ديزر تعلن عن خدمة جديدة للمستخدمين.. تعرف عليها

اخبار العراق

ولادة توأم رباعي بعملية قيصرية في ميسان

اخر الاخبار

فيديو.. إصابة والدة مغنى الراب التونسي “سواغ مان” بجلطة بعد الحكم بحبسه