كويتيون يرقمون منازلهم ببعدها عن القدس – صور

كويتيون يرقمون منازلهم ببعدها عن القدس – صور

المستقلة /- وضع مواطنون كويتيون لوحات على جدران منازلهم، تظهر المسافة التي تبعدهم عن المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

واستجابة لمبادرات شعبية، قام مجموعة من المواطنين وأصحاب الديوانيات، بوضع لوحات تعريفية بمنازلهم، وكم تبعد عن المسجد الأقصى.

وتفصل الكويت عن فلسطين أكثر من 1200 كم، حيث لاقت الحملة استحسانا من قبل ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

وليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها كويتيون بمبادرات تؤكد تمسك العرب والمسلمين بالأقصى وفلسطين عامة.

وتعد الكويت من الدول الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على المستويين الشعبي والرسمي.