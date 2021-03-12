كويتية تسكب الشاي الساخن على زوجها ونجله “يتفنن” بضربه بعدها

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اعتدت مواطنة كويتية وابنها على رب أسرتهما، حيث قامت الزوجة بسكب الشاي الساخن عليه، فيما أكمل نجله التفنن بضربه بعدها.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، قال مصدر أمني: إن ”مواطنا تقدم إلى مركز الشرطة ببلاغ، حيث بادر الأمنيين بالقول (ولدي ومرتي ضربوني)“، مضيفا أن زوجته سكبت الشاي الساخن عليه، ثم انضم إليها ابنهما وانهال عليه بالضرب المبرح.

وتابع المجني عليه، أن ”خلافا عائليا وقع مع زوجته وابنه، لكنه لم يتوقع أن يعتديا عليه بتلك الطريقة ويلحقا به الأذى،“، فيما قدم تقريرا طبيا يوثق إصاباته.

وتم تسجيل قضية جنح ”عنف أسري“، وإحالتها للمباحث الجنائية للوقوف على ملابساتها، واستدعاء المتهمين للاستماع لأقوالهما، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.