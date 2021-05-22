كومان يوضح موقفه من الرحيل عن برشلونة

المستقلة/- يتمسك رونالد كومان، مدرب برشلونة بالاستمرار في منصبه رغم إنهاء الموسم الحالي في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني.

وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” عقب مواجهة إيبار في الجولة الأخيرة من الليجا: “أعتقد أنها ليست المباراة الأخيرة، لدي عقد، أنتم تتحدثون كثيرا عن هذا الموضوع، لكنني هادئ، وإذا كان هناك شيء تريد إدارة النادي تغييره، فعليها التحدث معي، ولكن لم يتحدث معي أحد”.

وأوضح المدرب الهولندي: “لم أقصد في المؤتمر الصحفي السابق أنها مباراة الوداع، ولكن أنا بشر، وسئمت من الإجابة على أسئلة متكررة لفترة من الوقت”.

وأشار: “عندما توليت المسؤولية، عملت مع القائمة المتاحة، وكان سيرجينو ديست الصفقة الوحيدة في اليوم الأخير لسوق الانتقالات”.

وأكد المدير الفني لبرشلونة: “بالنسبة لي، هذه القائمة ليست بالمستوى الذي نريده للبارسا، وهناك عدة مسؤولين بالنادي يتفقون مع هذا الرأي”.

واستطرد: “هناك لاعبون أكبر سنا بإمكانهم أن يكونوا على مستوى هذا الفريق وعناصر أخرى شابة مميزة، لكن قوام الفريق يجب أن يكون أكثر فاعلية، ورغم أننا الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف، لكن معدل التهديف لا يليق بفريق مثل برشلونة”.

وتابع: “لقد قلت بالفعل أن المشكلة تكمن في تفريطنا بالعديد من النقاط، لقد توجنا بالكأس ببراعة، ولكن في بعض المباريات كان بإمكاننا تصدر جدول الليجا، وللأسف لم نحقق الفوز”.

وأردف: “علينا أن نتعلم من أخطائنا، لكن إذا أخبروني في أغسطس/ أب الماضي أننا سننهي الموسم الحالي بهذا الشكل، لوقعت على الفور، وستكون الآمال كبيرة جدا في المستقبل، ولا أعتبر هذا الموسم سيئا، نعم إنه ليس الأفضل، لكن لا يمكننا التتويج بالثنائية كل موسم أو حتى أقل من ذلك بمثل هذه التشكيلة من اللاعبين”.

وختم: “برشلونة فريق شاب، يضم العديد من العناصر الواعدة ومختلف تماما عن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد”.