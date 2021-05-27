كومان يتسبب في ورطة لرئيس برشلونة

المستقلة/- بات خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، في ورطة حقيقية، في ظل تفكيره في الاستغناء عن الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الأول.

كومان الذي وقع على عقد لموسمين مع الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، حقق لقب كأس الملك، وأنهى الموسم في المركز الثالث في الليجا.

وبحسب إذاعة “RAC1” الكتالونية، فإن الاستغناء عن كومان، سيُكلف خزينة برشلونة ما يقرب من 12 مليون يورو.

وأضافت: “يُقال إن النادي لن يدفع له قيمة السنة المتبقية في عقده فقط، ولكن أيضًا جزء من راتبه المؤجل بسبب مشاكل النادي المادية التي عانى منها في الأشهر الأخيرة، مع العلم أن كومان كان أول من وافق على شروط النادي لتأجيل راتبه”.

وأوضح التقرير، أن راتب كومان يتراوح بين 8 و9 ملايين يورو في الموسم، وقام الهولندي بتأجيل 42.9% من راتب الموسم المنتهي، أي ما يُعادل 3 أو 4 ملايين يورو.

وأفادت المصادر، أنه تم حل بند الشرط الجزائي في عقد كومان السابق مع المنتخب الهولندي، والذي كانت قيمته 4.5 مليون يورو.

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