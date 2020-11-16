كوفيد 25 .. يوسف الشريف يكشف عن مسلسله في رمضان 2021

المستقلة /- كشف الممثل المصري يوسف الشريف، عن اسم مسلسله الجديد، الذي من المتوقع إطلاقه رسميًا في شهر رمضان المقبل 2021.

وأعلن الشريف عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” في تصميم إعلاني عن مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “كوفيد 25″، مشيرًا إلى أنه سيطلق في شهر رمضان المقبل 2021.

وأشار يوسف الشريف إلى أن مسلسل “كوفيد 25″، من تأليف زوجته إنجي علي، وإخراج أحمد جلال، وإنتاج سينرجي.

وكتب النجم يوسف الشريف عبر حسابه على تويت، عن “كوفيد 25” : “يا رب يبقى خير”. أما زوجته الكاتبة إنجى علاء فنشرت بوستر المسلسل على تويتر، وعلقت قائلة: “كوفيد 25 تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد جلال وإنتاج سينرجي رمضان 2021”.

ومن جانبه، أعلن المنتج تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مسلسل “كوفيد 25” للنجم يوسف الشريف، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021، بعد النجاح الذى حققه يوسف الشريف في رمضان الماضى من خلال مسلسل “النهاية”.

وتفاعل العديد من محبي الممثل المصري الشهير يوسف الشريف، على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان مسلسله الجديد “كوفيد 25″، حيث قال وليد أحمد: “منتظر حاجه قمه في الاحترام و الرقي كالعاده”، وأضاف آخر، “في انتظارك يا مبدع، نريد حاجة مثل كفر دلهاب”.