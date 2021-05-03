كوفيد 25 الحلقة الـ5.. وفاة والدة إدوارد ويوسف الشريف يقدم بلاغ فى شركة الدواء

المستقلة/- منى شعلان/ شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “كوفيد 25” للفنان المصري يوسف الشريف ، تطورات كبيرة خاصة بعد تفشي الفيروس الجديد “كوفيد 25” الذي أثبت الطبيب ياسين المصري (يوسف الشريف)، أنه موجود بالفعل.

وبدأت الحلقة بزيادة عدد المصابين بالفيروس الجديد ويصرح أحد الأطباء أن الإصابات قد وصلت لمليون وسبعمائة ألف، ويكون هناك العديد من الشرائح المختلفة فى المستشفى منهم من يؤمن بالفلك ” أميرة العايدى ” والتى تؤكد أن هذا العام تنبأت من أوله بأنه ملىء بالكوارث.

يصل ياسين ” يوسف الشريف ” للمستشفى مع بلال ابنه وفى مشهد فلاش باك يتذكر ابنه وهو يقول له أنه يكره عندما كان يجبره أن يجلس على نفس كرسى أخيه الذى توفى والذى يرى ابنه وزوجته أنه السبب فى موته وهو من نقل له الفيروس ، تبدأ شروق ” إيناس كمال فى إقناع سيف بأن الفيروس تم تصنيعه ولكنه يؤكد لها أن كل المصادر تقول أن غراب هو السبب فى ذلك الفيروس.

و بالفعل ظهر ياسين بفيديوهات عبر السوشيال ميديا، للتحدث عن الفيروس المستجد، وتقدم ببلاغ ضد شركة الدواء، متهمًا إياهم أنهم السبب في انتشار هذا الفيروس.

بدأ دكتور سامى” إدوارد ” فى إجراء تجربة على إحدى المصابين وإعطاءه بعض الأدوية فى محاولة منه لإنقاذه وعند دخول دكتور ياسين عليه ينصحه أن ما يقوم به شيء خاطئ ومن الممكن أن يودى بحياة المصاب ولكنه لم يكترث لكلامه وبدأ فى توبيخه مما دفع ياسين للخروج من الحجرة وبعد وقت قصير من التجربة توفى المصاب وتوقف قلبه وفى ذلك الوقت كانت والدة سامى قد توفت أيضا مما جعله ينهار وهنا دخل عليه مديره فى العمل ووبخه على ما فعل وأنه بذلك عرض نفسه للمساءلة.

وخلال الحلقة تأكد “الدكتور ياسين”،من أن الأصوات العالية تثير المرضى، لذلك يجب أن يلتزم الجميع بالهدوء ويحرص الكل على الالتزام بلبس النظارات لعدم التعرض للإصابة.

كما يتضح لـ “نهال”، والتي تجسدها الفنانة أيتن عامر أن ميرنا نور الدين تحاول إجهاد الجنين ولا تجري عملية الزايدة كما أخبرت زوجها.

وتدور أحداث مسلسل “كوفيد 25” حول اكتشاف فيروس جديد، وينتقل عن طريق إشارات العين، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم ميدو عادل، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، زكي فطين عبد الوهاب، أمير صلاح الدين، وغيرهم من الفنانين وهو فكرة يوسف الشريف وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وهو ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة.