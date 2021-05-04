كوريا الشمالية تنسحب من التصفيات الآسيوية

المستقلة/- أبلغت كوريا الشمالية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنها لن تشارك للشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقال كيم مين سو، مسؤول الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب من كوريا الشمالية إعادة النظر في قرارها، مشيرا إلى أن الشمال أبلغ الاتحاد الآسيوي الأسبوع الماضي بنيته الانسحاب من التصفيات.

ومن المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية كوريا الشمالية وتركمانستان ولبنان وسريلانكا في مباريات المجموعة الثامنة المؤهلة في الفترة من 31 مايو/أيار إلى 15 يونيو/حزيران.

وأعلنت اللجنة الأولمبية في كوريا الشمالية الشهر الماضي اعتزامها الانسحاب من أولمبياد طوكيو لحماية الرياضيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مسؤول من وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، إن سيئول لا تزال تأمل في أن تشارك كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم في كوريا الجنوبية، قائلة إنها ستوفر فرصة نادرة للتبادلات الرياضية وسط أوقات تشهد توترا في العلاقات بين البلدين.

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