كوريا الجنوبية:لقاحا أسترازينيكا وفايزر فعالان بنسبة 87% بعد الجرعة الأولى

المستقلة /- أظهرت بيانات أصدرتها كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن جرعة واحدة من لقاحي أسترازينيكا وفايزر المضادين لفيروس كورونا كانت فعالة بنسبة 86.6% في منع العدوى بين من تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن لقاح فايزر، الذي طورته بالاشتراك مع بيونتك، كان فعالًا بنسبة 89.6% في منع الإصابة لأسبوعين على الأقل بعد تلقي جرعة أولى، في حين بلغت نسبة فاعلية مثيلتها من أسترازينيكا 86%.

واستند تحليلها إلى متابعة أكثر من 3.5 مليون شخص في كوريا الجنوبية ممن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر لمدة شهرين بداية من الـ26 من شباط/فبراير، وشملت 521133 تلقوا جرعة أولى من فايزر أو أسترازينيكا.

وذكرت المراكز أنه كان هناك 1237 حالة إصابة بكوفيد-19 في البيانات، و29 حالة فقط من المجموعة الحاصلة على التطعيم.

وقالت: ”تبين أن كلا اللقاحين يوفر حماية عالية من المرض بعد الجرعة الأولى. يجب أن يحصل (الناس) على التطعيمات الكاملة وفق الجدول الموصى به، إذ سيرتفع معدل الحماية أكثر بعد جرعة ثانية“.

وتأتي النتائج بينما تسعى كوريا الجنوبية لزيادة المشاركة في حملتها للتطعيم بعد تقارير عن أن مشكلات محتملة تتعلق بالسلامة أثنت بعض الناس عن تلقي اللقاحات.

وطعمت كوريا الجنوبية 6.7% من سكانها البالغ عددهم 52 مليونًا، لكنها وضعت هدفًا طموحًا بتطعيم 70% بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، والوصول إلى مناعة القطيع بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وسجلت المراكز الكورية 676 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 حتى منتصف ليل أمس الثلاثاء، ما يرفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 124945، كما رصدت 1847 حالة وفاة.