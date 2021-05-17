كورونا يوجه ضربة قاسية إلى ريال مدريد

المستقلة/- تلقى نادي ريال مدريد صدمة جديدة قبل موقعة حسم الدوري الإسباني أمام فياريال.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال، السبت، في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني، حيث يحتاج للفوز مع تعثر أتلتيكو مدريد في مباراته مع بلد الوليد، من أجل الحصول على اللقب.

وقبل أيام قليلة من المباراة، أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي تعرض لاعبه الألماني توني كروس للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان النادي الملكي قد أعلن، الجمعة الماضية، دخول كروس العزل الصحي، بعدما خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة، على الرغم من أن نتيجته جاءت سلبية.

وتسبب عزل كروس في غيابه عن مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو، السبت، في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني، والتي حسمها الريال بهدف نظيف.