كورونا يوجه ضربة قاسية إلى ريال مدريد

المستقلة/- تلقى نادي ريال مدريد صدمة جديدة قبل موقعة حسم الدوري الإسباني أمام فياريال.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال، السبت، في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني، حيث يحتاج للفوز مع تعثر أتلتيكو مدريد في مباراته مع بلد الوليد، من أجل الحصول على اللقب.

وقبل أيام قليلة من المباراة، أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي تعرض لاعبه الألماني توني كروس للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان النادي الملكي قد أعلن، الجمعة الماضية، دخول كروس العزل الصحي، بعدما خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة، على الرغم من أن نتيجته جاءت سلبية.

وتسبب عزل كروس في غيابه عن مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو، السبت، في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني، والتي حسمها الريال بهدف نظيف.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

شتيجن يتلقى صدمة قبل “يورو 2020”

رياضية

عملاق أوروبي يتحرك لضم محمد صلاح

رياضية

كورونا يوجه ضربة قاسية إلى ريال مدريد

رياضية

برشلونة يستهدف التعاقد مع كلوب

رياضية

رسميا.. تحديد موعد “خليجي 25”

اخر الاخبار

وفاة المخترع سعد العازمي بطل المقاومة الكويتية أثناء الغزو العراقي متأثراً بإصابته بكورونا

رياضية

عروض الاحتراف تنهال على مهند علي “ميمي”

رياضية

عروض الاحتراف تنهال على مهند علي “ميمي”

ثقافة وفنون

فيديو.. تاجر أخشاب يعرض مقتنياته الفنية بمتحف فى باريس

اخر الاخبار

كتائب القسام تطلق ضربات صاروخية جديدة تستهدف سديروت وعسقلان

اخر الاخبار

للأقْصَى سُيوف لا تُحْصَى

اخر الاخبار

فيديو.. “زعيمنا الفني”.. عادل إمام يتصدر تريند تويتر فى عيد ميلاده الـ81

اخر الاخبار

مصر ترسل 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الفلسطينين بقطاع غزة

اخر الاخبار

عراك بالأيدي بين سياسيين في برنامج تلفزيوني – فيديو

اخبار العراق

مسن عراقي يتعلم القراءة في عمر الـ 83

اخبار فلسطين

طيار إسرائيلي مستقيل: الجيش منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب

اخبار فلسطين

إضراب شامل في الضفة وأراضي 48 لأول مرة منذ عقود