كورونا يضرب ريال مدريد مجددا

المستقلة/- أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، إصابة لاعبا جديدا من الفريق بفيروس كورونا.

وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا، أعلن من خلاله إيجابية مسحة لاعب الوسط الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، التي أجريت اليوم قبل لقاء قادش.

وتأكد غياب فالفيردي عن لقاء قادش، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 31 لليجا.

وتعرض أكثر من لاعب في ريال مدريد مؤخرا للإصابة بكورونا، على رأسهم سيرجيو راموس ورافائيل فاران.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يفتقد أيضا لخدمات ثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش.

 

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