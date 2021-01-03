كورونا يصيب 25 معتقلا فلسطينيا فى احد سجون الاحتلال

المستقلة/..أحمد عبدالله/كشفت السلطات الفلسطينية، اليوم الأحد، عن إصابة 25 من المعتقلين الفلسطينيين فى سجن النقب الإسرائيلى بفيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة إن “جميع أسرانا فى السجون الإسرائيلية معرضون للإصابة بشكل كبير بالفيروس، ما يضع حياتهم فى خطر خصوصا الأسرى المرضى وهم 700 أسير”.

وطالبت الكيلة فى بيان صحفى اليوم “المجتمع الدولى بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفورى عن الأسرى المرضى وكبار السن بشكلٍ عاجل، وضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج عينات الأسرى وأوضاعهم الصحية”.

من جانبه قال قدورة فارس رئيس نادى الأسير الفلسطينى: “على ان المعلومات المتوفرة حتى الآن، أن هناك 25 مصابا من بين الأسرى فى قسم 3 الذى يضم حوالى سبعين أسيرا”.

وطالب فارس “الاحتلال الإسرائيلى بإعطاء اللقاح ضد كورونا للأسرى وخصوصا المرض منهم وكبار السن”، مضيفا أنه “يبلغ عدد الأسرى فى سجن النقب حوالى 1200 ونحن نتابع بقلق بالغ أوضاعهم الصحية فى ظل انتشار فيروس كورونا فى صفوفهم حيث يوجد بينهم عدد من المرضى وكبار السن”.

يذكر ان الإحصائيات الفلسطينية تشير إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية يصل إلى حوالى 4400.