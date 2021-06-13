كورونا يخترق منتخب البرتغال

المستقلة/- أصيب مدافع منتخب البرتغال جواو كانسيلو، بفيروس كورونا، ما سيحرمه من المشاركة مع بلاده في يورو 2020، وسيحل بدلا منه ديوجو دالوت، بحسب ما أعلن الاتحاد البرتغالي، اليوم الأحد.

ويعتبر الظهير الأيمن لمانشستر سيتي الإنجليزي، الخيار الأول في هذا المركز في تشكيلة مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس، حيث ستكون المنافسة الآن بين مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي، نيلسون سيميدو، والظهير الأيمن لميلان الإيطالي، دالوت.

وتشكل هذه الإصابة نكسة كبيرة للمنتخب البرتغالي، الذي وقع في مجموعة الموت، إلى جانب فرنسا، وألمانيا، والمجر التي يلتقيها بعد غد الثلاثاء في بودابست، في أولى مبارياته القارية.

ويبدو أن الجائحة لا تزال تشكل خطرا على المنتخبات المشاركة في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بعدما فرضت تأجيلا للمسابقة لمدة عام.

وكان المنتخب الإسباني أعلن الأسبوع الماضي، إصابة لاعبيه سيرجيو بوسكيتس، ودييجو يورنتي، بالفيروس، غير أن الأخير عاد وأظهر نتيجة سلبية للاختبار.

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