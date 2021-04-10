كورونا تتسبب في تأجيل إطلاق 3 أفلام للنجم توم كروز

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت استديوهات باراماونت الترفيهية، تأجيل إطلاق 3 أفلام للنجم العالمي توم كروز ، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة “ديدلاين” ، كان من المفترض إطلاق الجزء الثاني من فيلم الأكشن”Top Gun: Maverick” في 2 تموز / يوليو من هذا العام، ولكن تم تأجيل عرضه حتى 19 تشرين الثاني / نوفمبر القادم.

كما أرجأت الشركة عرض فيلم “المهمة: المستحيلة 7″، ليتم عرضه يوم 27 أيار / مايو 2022، وفيلم “المهمة: المستحيلة 8″، الذي كان مقررًا عرضه فى 4 نوفمبر 2022، فتم تأجيله إلى 7 يوليو 2023، كما تم تأجيل الجزء الرابع من “جاكاس” من 3 أيلول / سبتمبر 2021 إلى 22 تشرين الأول / أكتوبر 2021.

بالإضافة إلى ما سبق تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد تأجيل طرح مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية البارزة، التي كان من المقرر طرحها في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

يأتى هذا فيما تعرض النجم العالمي توم كروز – فى وقت سابق – إلى حملة انتقادات لاذعة من قبل الكثيرين، بعد تسريب مقطع صوتي له من وراء كواليس تصوير فيلمه Mission: Impossible 7، وهو يقوم بتوبيخ طاقم العمل بسبب تغاضيهم عن إجراءات السلامة المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكشفت وقتها بعض التقارير الأجنبية أن النجم العالمي توم كروز، صاحب الـ 58 عاماً، يعيش فترة شبه توقف للتصوير، بعد ابتعاده عن أماكن التصوير على خلفية الانتقادات التي طالته خلال الأيام الماضية.