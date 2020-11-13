كم يوماً تبقى على شهر رمضان المبارك

المستقلة /- أفادت الحسابات الفلكية، تبقى على شهر رمضان المعظم، حوالي ما يقرب من 151 يوماً، حيث كشفت الحسابات أن أول أيام شهر رمضان فلكياً سيكون يوم 13 أبريل 2021.

ونرى هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة وسبع دقائق صباحاً يوم الأحد 29 من ربيع الأول 1442هـ الموافق 15/11/2020م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال في مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (11 – 31 دقيقة).

في حين تكون غرة شهر ربيع الآخر 1442 هـ فلكياً يوم الإثنين 16/11/2020، ووفقاً للحسابات الفلكية.