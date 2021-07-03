كم يبلغ دخل عمرو دياب من أغانيه على يوتيوب؟

المستقلة/- منى شعلان/ استطاع النجم المصري عمرو دياب أن يصل عدد متابعيه لأكثر من 5 مليون متابع على مستوى العالم،منذ إنشاء قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” في عام 2006.

وتتراوح أرباح الهضبة في الشهر ما بين 9.9 ألف دولار إلى 157.7 ألف دولار، وسنويًا ما بين 118.2 ألف دولار لـ مليون و900 ألف دولار أي يمكن أن يصل إلى 30 مليون جنيه، وذلك وفقًا لموقع “soical blade”.

وفي سياق آخر انتشرت شائعات في وقت سابق حول نقل عمرو دياب لأحد المستشفيات الكبرى بالدقي بسبب أزمة صحية وعلى أثرها أجرى منظار في المعدة بسبب مشاكل صحية قد تعرض لها خلال الفترة الماضية، وتم حجزه لعدة ساعات إلى أن استعاد صحته.

وكان قد تداول عدد من جمهور الفنان عمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مجموعة من الصور للهضبة، وهو في وصلة رقص مع بعض الفتيات “الموديلز” المشاركات في أحدث أعماله الفنية التي يقوم بتصويرها حاليا في الساحل الشمالي.

وظهر عمرو دياب خلال الصور والفيديو المتداول وهو يرتدي ملابس كاجوال، حيث ارتدى قميصًا أبيض اللون وشورت جينز وهو يردد كلمات أحدث أغانيه ويرقص وسط مجموعة من الفتيات، بينما أظهر الفيديو مشاهد من كواليس تصوير أغنية الهضبة الجديدة “أول ما اتقابلنا” التي يطرحها خلال الأيام المقبل، وتوسط الهضبة مجموعة من الموديلز على شاطئ البحر.