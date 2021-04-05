كم فنجان من القهوة ينصح بشربه باليوم ؟

المستقلة /- يستهل الكثير من الأشخاص يومهم بفنجان قهوة، فهي تحسن المزاج وتزيد النشاط ولها فوائد صحية كثيرة بشرط عدم الإفراط في إستهلاكها، حيث تعتبر القهوة من المشروبات الأكثر شعبية وإستهلاكا حول العالم، وفي عالمنا العربي خاصة تأتي القهوة على رأس قائمة المشروبات الأكثر شعبية، ولإعدادها أنواع وطرق كثيرة، ولها فوائدها وأضرارها.

من أولى فوائد القهوة، أنها منشطة وتقلل مخاطر الموت المبكر والإصابة بأمراض القلب، كما يمكن للقهوة أن تقاوم الإكتئاب وتضفي سعادة أكبر على من يشربها، وتساعد على حرق الدهون في الجسم، إذ تحتوي على مادة الكافيين، وتحمي كذلك من أمراض الباركنسون والزهايمر.

لكن رغم تلك الفوائد، فإن للقهوة مخاطرها أيضاً، خاصة عند استهلاك كميات كبيرة منها، إذ يمكن أن ترفع ضغط الدم وتزيد احتمال الإصابة بالنوبات القلبية، حيث قامت جامعة أسترالية وفريق من الباحثين بعمل دراسة، أشاروا إلى أن شرب أكثر من 6 أكواب من القهوة يوميا يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 22 بالمئة، وتقول البروفسورة إلينا هيوبنن، التي شاركت في الدراسة: “يتم إستهلاك حوالي 3 مليارات كوب من القهوة يوميا حول العالم، وإن معرفة الحدود وما هو مفيد وضار، أمر ضروري”. وتضيف “إن الأمر يتعلق، وكما الكثير من الأمور الحياتية، بمعرفة الكمية المناسبة التي إذا تجاوزها المرء، فإنه يلحق الضرر بجسمه”.

وتشير الدراسة إلى أن استهلاك كمية زائدة من الكافيين تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بأمراض القلب الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن إستهلاك 400 ميليغرام من الكافيين غير ضار صحياً لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة، حسب الموقع الالكتروني لمجلة “شتيرن” الألمانية المعروفة، والتي تشير إلى أن نسبة الكافيين تتعلق بنوعية القهوة وتحميصها وتركيزها وطريقة إعدادها، بالإضافة إلى طول ووزن الجسم والحالة الصحية للشخص.