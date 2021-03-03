كلوب يدعو لعرقلة سفر لاعبي الدوري الإنجليزي لمنتخباتهم

المستقلة/- يرى مدرب ليفربول يورجن كلوب، إنه لا يجب سفر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى منتخباتهم في فترة التوقف الدولي خلال الشهر الحالي.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس، إن أندية البريميرليج يجب أن تتفق على أنه لا ينبغي إطلاق سراح اللاعبين هذا الشهر، للمشاركة في المباريات الدولية، إذا اضطروا لدخول الحجر الصحي عند عودتهم.

وسيكون ليفربول مضطرا لخسارة أليسون بيكر وفيرمينو وفابينيو وديوجو جوتا، إذا انضموا إلى منتخبي البرازيل والبرتغال، لأنهم سيتواجدون في العزل الصحي لمدة 10 أيام بموجب الإرشادات الحالية عند وصولهم من دول تنتمي للقائمة الحمراء.

وتابع كلوب: “لا يمكننا السماح للاعبين بالرحيل، ثم مناقشة الموقف عند عودتهم من خلال وضع لاعبينا في الحجر الصحي لمدة 10 أيام في أحد الفنادق، هذا غير ممكن”.

وواصل: “أتفهم احتياجات الاتحادات المختلفة لوجود اللاعبين، لكن في الوقت الحالي لا يمكننا إسعاد الجميع، علينا الاعتراف بأن اللاعبين يتلقون رواتبهم من الأندية، وهذا يعني أننا على رأس الأولويات”.

وأتم: “لا يمكننا أن نجعل الجميع سعداء في الوقت الحالي، لسنا متأكدين من وضع المباريات في التوقف الدولي بنسبة 100%، لأن بعض البلدان قد تغير الملاعب التي ستقام عليها المواجهات”.