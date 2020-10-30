كلوب يثني على صلاح “الماكينة”

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أشاد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على الأداء الذي يقدمه المصري محمد صلاح، نجم “الريدز”، في الموسم الحالي، واصفا إياه بـ”ماكينة الأهداف”.

وقال كلوب عن صلاح قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي: “مو يقدم موسما مذهلا حتى الآن”.

ويلتقي ليفربول مع ضيفه وست هام، مساء السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب “أنفيلد”.

وأضاف المدرب الألماني: “يواصل التطور وتحول من ماكينة تهديفية إلى لاعب يقوم بدور الربط، هو عنصر مهم للغاية بالنسبة لنا، هو أكثر من يعمل بجد وبإمكاننا الاعتماد على سرعته وربطه بين الخطوط”.

وأتم المدير الفني الألماني تصريحاته قائلا: “أنا سعيد بتطور محمد صلاح، وبالطبع نحتاج إليه ولكل اللاعبين لأن يكونوا في أفضل شكل لتحقيق الأهداف”.

يذكر أن صلاح صاحب الـ28 عاما شارك في 10 مباريات هذا الموسم مع ليفربول في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف.