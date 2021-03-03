“كلنا راحلون” نادية العراقية تنعى ليلى الإسكندرانية

المستقلة/- منى شعلان/ نعت الفنانة نادية العراقية الشهيرة باسم فاتن فتحي، الكومبارس المصرية ​ليلى الإسكندرانية​ صاحبة افيه “الله يخرب بيتك يا إسماعيل”ـ بفيلم غبى منه فيه، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية.

وكتبت نادية العراقية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “كلنا راحلون.. إلى رحمة الله الفنانة ليلى الإسكندرانية، والدة الماكيير ​علاء التونسي​.. ست طيبة و كالنسمة يارب ارحمها”.

كما وجه خبير الماكياج علاء التونسي نجل الفنانة الراحلة رسالة لكل من واساه بوفاة والدته وكتب في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي :”شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله دعاءكم ولا أراكم مكروها فيمن تحبون، ونشكركم على مواساتكم لنا في عزائنا سواء من خلال الرسائل أو بالاتصال أو على مواقع التواصل الاجتماعي وآسف لعدم ردي على تليفونات أو رسائل”.

وشاركت الإسكندرانية في العديد من الأفلام وهي “طيور الظلام” و”الناظر” و”اضحك الصورة تطلع حلوة” و”عبود على الحدود” و”الناظر” و”جاءنا البيان التالي” و”غبي منه فيه” وغيرها من الأفلام، كما مثلت في عدد من المسلسلات منها “عائلة ونيس” “حديث الصباح والمساء” و”عائلة الحاج متولي” و”زيزينيا” غيرها.