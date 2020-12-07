كشف سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

المستقلة /- بعد تداول أنباء كثيرة حول انفصال المطرب المصري عمرو دياب عن الممثلة المصرية دينا الشربيني، لأسباب غير معلنة حتى الآن، نشرت إحدى المجلات اللبنانية خبراً يشير إلى حمل دينا من زوجها عمرو.

وبحسب موقع “صدى البلد” المصري، الذي تواصل مع مصدر مقرّب من الفنان عمرو دياب، لمعرفة حقيقة الخبر، إلا أنه نفى علمه بصحة الخبر، ولم يستطع تأكيده. وكان عدم ردّه بمثابة شكوك حول أنّ دينا حامل فعلاً.

في المقابل، لم تكتف المجلة اللبنانية، بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقتها بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعاً ما، تأكيداً لخبر حملها، حسب المجلة.

وأكد المصدر للموقع المصري أن سبب الخلاف الحقيقي بين عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحمل، وليس كل الأخبار المتداولة حول خلافهما، نافيا أن تكون الغيرة سبباً، أو حتى رغبتها في إعلان زواجهما رسمياً.

وقال المصدر إن سر سعادة عمرو دياب مع دينا الشربيني، أن كلا منهما كان متفرغاً للآخر، من أجل إسعاده، دون وجود أي شيء آخر يمكن أن يشغل أحدهما عن الآخر.

كما أشار المصدر إلى أن عمرو دياب متزوج من دينا الشربيني بعلم أسرتها وكل المقربين منهما، وسبق أن تحدثت دينا الشربيني عن حياتها الخاصة مع عمرو دياب في أحد البرامج الفنية، وإن لم تصفه بشكل واضح بأنه “زوجها” بناء على اتفاق بينهما.