كشف تفاصيل عرض برشلونة لتجديد عقد ميسي

المستقلة/- تسعى إدارة نادي برشلونة الإسباني لإقناع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بالبقاء داخل ملعب كامب نو لسنوات أخرى قادمة.

وانتهى عقد ميسي مع النادي الكتالوني ليصبح “البرغوث” لاعبا حرا يحق له التوقيع لأي ناد مجانا هذا الصيف.

ودخلت إدارة النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا، في مفاوضات مكثفة مع ليو وممثليه طوال الأشهر القليلة الماضية من أجل تجديد العقد، لكنهم لم يتوصلوا لأي اتفاق حتى الآن.

وكشف برنامج “التشيرينجيتو” التليفزيوني الإسباني عن تفاصيل العقد “الفلكي” الذي يجهزه البارسا لإقناع صاحب الـ34 عاما بالتجديد.

ويتضمن العرض حصول ميسي على 300 مليون يورو نظير توقيعه للبلوجرانا لمدة موسمين فقط، ما يعني تقاضيه 150 مليون يورو خلال الموسم الواحد.

وينص الاتفاق على دفع البارسا 200 مليون يورو في غضون عامين، على أن يحصل هداف النادي التاريخي على الـ100 مليون المتبقية بعد 3 سنوات، بغض النظر عن بقائه أو رحيله بعد ذلك.

وكان ميسي قد طلب الرحيل رسميا عن البارسا الصيف الماضي، لكن الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، اشترطت الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغة 700 مليون يورو، للموافقة على تركه.

وأصبح ميسي أسطورة برشلونة الأول خلال 17 عاما أمضاها مع الفريق، الذي توج معه بـ35 لقبا، فضلا عن كونه الهداف التاريخي له برصيد 672 هدفا، فيما صنع 305 أهداف خلال مشاركته في 778 مباراة بمختلف البطولات.