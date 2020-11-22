كريم عبد العزيز يروي تفاصيل زواجه وعلاقاته العاطفية: مراتي ليها الجنة (فيديو)

المستقلة/ منى شعلان/ كشف الفنان المصري كريم عبد العزيز ، أسرار حياته الشخصية و علاقته بزوجته وكيفية لقائهما، وعن تجربة قاسية مر بها ،خلال حواره ببرنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع عبر قناة DMC.

حيث قال عبد العزيز عن زواجه:”أنا تزوجت عندما كان عمرى 27 عاما للبحث عن الاستقرار، وأن يكون ليا بيت وأسرة، والجواز خلانى فهمت معنى الحياة كويس، ومراتى هي حب عمرى وبقالنا 15 سنة متزوجين”.

وتابع كريم عبد العزيز: “تزوجت تقليدى وهى كانت مقابلة، والدى ووالدها أصحاب من زمان جدا وخلال المقابلة حصل انجذاب وراحة بينا، لأنى أنا مقدرش أتجوز بترشيح من العائلة أو جواز صالونات، ولكن دى المرة الوحيدة اللى قابلت واحدة عن طريق الأسرة، واللى عجبنى فيها في الأول طريقة كلامها، وإنها عاقلة وذكية وإنها أكبر من سنها، وأنا أكبر منها بـ10 سنين ونصف”.

واستكمل: “هايدى زوجتى غيورة جدا بس عقلانية في نفس الوقت، وبحبه فيها ومش عاوزها تتغير لأنى مقدرش أعيش مع ست مش غيورة، ولكن هى كان نفسها تغير فيا العصبية والملل، وأنا مش نكدى خالص ولكن مودى شوية، وأنا بحب البيت جدا، وفى الفترة الأخيرة بقيت قليل الخروج، وأنا بحترم زوجتى جدا وهى بتثق فيا وعشان أي راجل يجبر الست على الثقة فيه لازم يحكيلها كل حاجة، وبالأخص لو هي مش موجودة”.

وأضاف كريم عبد العزيز: “تربية الأولاد مش سهلة وشغلانة التمثيل مش أي حد يستوعبها، والست اللى بترتبط بفنان لازم يكون لها طابع خاص وذكية عشان تقدر تستوعب كل حاجة، وهايدى زوجتى ربنا كرمنى بيها وهى محللة وناقدة وبحبها تقرأ معايا شغلى”.

وقال عن فترة شبابه والعلاقات العاطفية حينها: “أنا غيور جدًا وحبيب، كنت بحب على نفسي، ساعات كنت بحب عشان الحالة مش الشخصية.. وفي ناس أنا مثلت عليهم وفي ناس في نص زهقت منها ، مش قادر.. أنا ملول صعب أقعد في مكان مدة طويلة، عشان كده مراتي ليها الجنة”.

كما روى كريم عبد العزيز، قصة اصابته بجلطات في الرئة قائلا: كنت مسافر مع والدتى عشان أعالجها في مارس 2011، وبعدين وأنا هناك حسيت بنغزة في صدرى وزوجتى قالتلى لازم نعمل أشعة وعملت أشعة وخرجت.



وتابع:” تانى يوم زوجتى كلمتنى وقالتلى ان المستشفى كلمتها وعاوزنى أروح ضرورى، المهم روحت وقالتلى فاجاة كده انت هاتموت وانت عندك 12 جلطة في الرئة، ولما حبيت اخرج قالتلى أنت لو خرجت من المستشفى أنا أتسجن، وقعدت 60 يوم في العناية المركزة.

وأشار:” بعد جلوسى في المستشفى 25 يوم مقدرتش أكمل قلتلهم عاوز أروح مستشفى تانية وكتبت تعهد على نفسى وانا خارج من المستشفى الأولى بسبب الدكتورة مش مرتاح معاها وكفاية أول كلمة لها قالتلى انت هاتموت، وروحت لدكتور تانى كملت باقى الأيام.

وأكد: كنت مدخن شرس جدا ، وكل اصحابى كلمونى وقتها احمد جلال والسقا واحمد حلمى ومنى زكى وكلهم الصراحة، ووالدتى انهارت لما عرفت الخبر وزوجتى، وفضلت مبطل التدخين سنة ونص ولكن رجعت تانى للأسف بسبب طبيعة شغلنا.

ويستعد الفنان كريم عبد العزيز في الوقت الحالي لمسلسله القادم، وهو “الاختيار 2″، والذي يجمعه بالفنان أحمد مكي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.