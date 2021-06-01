كريم عبدالعزيز يعلن شفاء والده من فيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان المصري كريم عبد العزيز ، تماثل والده للشفاء، بعد إصابته مؤخراً بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الفنان المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، :”يتوجه الفنان كريم عبدالعزيز بالشكر والتقدير والعرفان لكل من سأل عن الحالة الصحية لوالده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز ويطمئن الجميع أن الأستاذ بحمد الله وفضله قد تعافى تماما من فيروس كورونا وخرج من المستشفى ويواصل فترة النقاهة بمنزله داعيا من المولي عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية”.

أضاف: “الشكر موصول لكل من اتصل تليفونيا ومن حاول ولم يستطيع الرد علي اتصاله ومن كتب دعوة بظهر الغيب لإتمام شفاء الأستاذ محمد وشكر لكل فرد من الجمهور الغالي علي دعواتكم أدام الله علي الجميع دوام الصحه والعافيه وأبعد عنكم كل شر او مرض”.

يذكر أن المخرج محمد عبد العزيز انتقل إلى المستشفى يوم 27 مايو لتلقي العلاج اللازم آثر إصابته بفيروس كورونا، وأكد ابنة الفنان كريم عبد العزيز وقتها أن حالته مستقرة.

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