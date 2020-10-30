كريستيانو رونالدو يقهر كورونا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الجمعة، تعافي نجمه البرتغالي من الإصابة بفيروس كورونا، بعد ما يزيد عن أسبوعين من إصابته به.

وأصيب رونالدو بفيروس كورونا يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، أثناء وجوده في معسكر المنتخب البرتغالي، ومنذ ذلك الحين لم يجر أي اختبارا سلبيا قبل اليوم.

وأصدر يوفنتوس بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: “أجرى كريستيانو رونالدو اختبارا لفيروس كورونا، اليوم الجمعة وجاءت نتيجته سلبية، وبالتالي تعافى اللاعب ولم يعد يخضع للعزل المنزلي”.

ومن المقرر أن يخضع كريستيانو رونالدو، لفحص طبي جديد قبل أن يتمكن من العودة إلى الفريق.

ويلتقي يوفنتوس نظيره سبيزيا يوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، ثم يواجه فيرينكفاروزي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، الأربعاء القادم.

وغاب رونالدو عن آخر 3 مباريات ليوفنتوس، ضد كروتوني وهيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي، وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.