كتلة سياسية وراء الإطفاء التام للكهرباء في العراق

المستقلة /- كشف مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية، يوم الجمعة، عن تفاصيل استقالة وزير الكهرباء “ماجد حنتوش” من منصبه، وما وصفها بـ”حرب الانطفاءات” المتكررة خلال الأيام الماضية لمنظومة الطاقة في البلاد.

وقال مصدر مسؤول طلب عدم ذكر اسمه، إن “سبب تقديم وزير الكهرباء استقالته هو فشله في تأمين حصة تكتل سياسي كبير من عقد (صفقة) بين شركة إماراتية ووزارته برعاية أطراف حكومية وسياسية”.

وبين المصدر أن “هذا التحالف بدأ باستخدام الاذرع الخاصة به داخل وزارة الكهرباء وشن حرب الانطفاءات المتكررة”، لافتاً إلى أن “انقطاع التيار الكهربائي هو بسبب مفتعل من أجل الضغط على تأمين حصة التحالف من الصفقة الإماراتية”.

وتوقع أن “تزداد الأوضاع سوءاً خلال الفترة المقبلة وربما تتعرض الكهرباء لإطفاء لعدة أيام”.

وكان حنتوش قد قدم الثلاثاء استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي لم يبت بها بشكل رسمي لغاية الآن

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