كتلة بدر تعلن عن جمع تواقيع نيابية من اجل اقالة ظافر العاني

المستقلة /- أعلن رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، عن جمع تواقيع نيابية من اجل اقالة النائب ظافر العاني من مجلس النواب بعد تصريحاته الطائفية الأخيرة في البرلمان العربي، محذرة من ان العاني يحاول إعادة العراق إلى المربع الطائفي.

وقال الكعبي في حوار تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “حديث ظافر العاني يعبر عما بداخله ولا يمثل الا نفسه”، مؤكدا أن “الكلمات الخبيثة للعاني لم تنطل على البرلمان العربي”.

وأضاف أنه “ستكون هناك إجراءات حاسمة ضد العاني وقد جمع تواقيع لطرده من البرلمان”، مشيرا إلى “اننا تجاوزنا المربعات القديمة والعاني يحاول إعادة العراق إلى المربع الطائفي”.

وتابع الكعبي، “نعتب على رئاسة البرلمان في تشخيص مثل هؤلاء”، مؤكدا أنه “لابد ان لا نسكت عن أي شخصية تحاول الإساءة الى سمعة العراق”.

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