كتلة الصابئة النيابية تعتبر قرار الغاء انتخابات الخارج مصادرة لحقوق المهاجرين

المستقلة /- عد رئيس كتلة الصابئة المندائية في مجلس النواب نوفل شريف الناشي ، قرار الغاء انتخابات الخارج مصادرة لحقوق الطائفة والمهجرين منهم ، ملوحا بامكانية اللجوء إلى القانون للطعن فيه .

وقال الناشي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “الالاف من ابناء الجالية العراقية المندائية يعيشون في الخارج بسبب الاوضاع الأمنية التي رافقت البلاد”.

وأضاف أن “الغاء انتخابات الخارج جاء بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد”، مؤكدا أن “هناك نية للجوء إلى القانون لحسم انتخابات أقلية في الخارج لصالحنا”.

ولفت الناشي الى أن “المهجرين في الدول الاوربية لا يمكنهم تحمل التكاليف المالية من اجل الحضور إلى العراق للتصويت”، منوها بأنه “من المؤسف اتخاذ هذا القرار وعلى المفوضية أن تراجعه”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق عن الغاء انتخابات الخارج ، مؤكدة أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريا.