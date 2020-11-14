كتلة التغيير : نرفض الاحتکام الی الاغلبية والاقلية في التصويت على القوانين المهمة

المستقلة /سرى جياد/رفضت كتلة التغيير الكردستانية في مجلس النواب اللجوء الى معيار الاغلبية والاقلية في التصويت على القوانين المهمة في البرلمان ومنها قانون الاقتراض.

رئيس الكتلة الدكتور يوسف محمد قال ان مثل هذا المعيار لا ينسجم مع المبادئ الاساسية للنظام الفيدرالي والعيش المشترك، مستدركاً بأن السلطات في اقليم كردستان تمارس الكثير من الأخطاء،ولا تلتزم بالاتفاقات التي تبرمها مع الحکومة الاتحادیة. لكن لايمكن معاقبة الموظفين بسبب تلك الانتهاكات القانونية للسلطة هناك.

واضاف ان كل برلماني يمثل ابناء الشعب العراقي من الاقلیم الى الوسط والجنوب دون تمييز، وكان الاحرى بهم الدفاع واقرار قانون الاقتراض لدفع رواتب جميع الموظفين بضمنهم موظفي الاقليم.

وسجل محمد عتبه على القوى السياسية التي تتفق على تشكيل الحكومة والقوانين المهمة الأخری کقانون الانتخابات وتقسیم الدوائر الإنتخابیة مع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين،في حين تضرب جميع الاتفاقات عرض الحائط عندما يخص الامر رواتب الموظفين، متسائلاً هل يمكن فرض عقوبة على موظفي اية محافظة في حال تمرد حكومتها المحلية على قوانين الحكومة الفيدرالية؟

رئيس كتلة التغيير كرر دعوته لزملائه من النواب القيام بمحاربة الفساد المستشري،واستعادة الاموال التي نهبت وهربت الى الخارج من قبل الفاسدين والمتسلطين في الحكومتين الفيدرالية واقليم كردستان علی حد سواء،والابتعاد عن لغة الغالب والمغلوب والتخندق القومي والطائفي،وتغليب مصلحة المواطن على المصالح الاخرى والفئوية،وعدم الانجرار خلف الحملات الانتخابية المبكرة والتي قد تؤدي بالبلد الى الهاوية.